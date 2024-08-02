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Сегодня, 15:19

Ротенберг рассказал, что сыграло ключевую роль в переходе Кузнецова в СКА

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал фактор, который повлиял на переход в петербургскую команду нападающего Евгения Кузнецова.

В среду, 31 июля, клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.

«Игрок всегда сам вправе выбирать, где продолжать свою карьеру. У нас с Евгением доверительные отношения, как и со всеми хоккеистами, играющими в СКА, и это, наверное, сыграло свою роль. Потому что для игрока важно иметь такие отношения с главным тренером, и очень важно, чтобы я мог чувствовать каждого игрока», — цитирует Ротенберга ТАСС.

17 июля «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов, после чего форвард стал неограниченно свободным агентом.

Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 нападающий провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.

Источник: ТАСС
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
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