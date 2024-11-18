Ротенберг — о переезде в Финляндию: «В то время там был бандитский Петербург»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как он вместе с семьей переехал из Санкт-Петербурга в Финляндию.

«Мы переехали в 1991 году. На поезде приехали в Финляндию по определенным причинам. Не то, что это было даже наше решение. Так сложилась жизнь. Мы переехали. И в то время там был бандитский Петербург. Конечно, были все расстроены. Потому что были друзья, не хотели уезжать. Ну, мама так вот решила. У нее потом появилась работа. Она решила, что вся семья переезжает», — рассказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».

Ранее Ротенберг рассказывал, почему не стал профессиональным хоккеистом, а также объяснил, по какой причине решил возглавить СКА.