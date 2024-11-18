Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:10

Ротенберг — о переезде в Финляндию: «В то время там был бандитский Петербург»

Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как он вместе с семьей переехал из Санкт-Петербурга в Финляндию.

«Мы переехали в 1991 году. На поезде приехали в Финляндию по определенным причинам. Не то, что это было даже наше решение. Так сложилась жизнь. Мы переехали. И в то время там был бандитский Петербург. Конечно, были все расстроены. Потому что были друзья, не хотели уезжать. Ну, мама так вот решила. У нее потом появилась работа. Она решила, что вся семья переезжает», — рассказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».

Ранее Ротенберг рассказывал, почему не стал профессиональным хоккеистом, а также объяснил, по какой причине решил возглавить СКА.

Источник: Youtube-канал «Коммент.Шоу»
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Футболист «Амкала» Костюков получил серьезную травму в матче с Динамо
В Кремле предрекли рост напряженности из-за возможного разрешения Киеву ударов по РФ
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
У «Спартака» может появиться-фарм-клуб в ФНЛ. Что происходит в Первой лиге
Ларионова возмутила победная шайба «Локомотива» после отскока шайбы от судьи
В МИД Франции не меняли позицию по вопросу ударов вглубь РФ
Сегодня
Вчера
Неделя