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Сегодня, 13:23

Ротенберг рассказал, как СКА впишет в потолок зарплат контракт Деанджело

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции, посвященной подписанию контракта с американским защитником Тони Деанджело, заявил, что зарплата хоккеиста уместится в потолок заработных плат.

«А какие у вас сомнения? Вы читаете советские газеты или вы из-за бугра? Мы всегда работаем в рамках регламента. У нас огромные бонусы, которые прописываются в контракте», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Деанджело в минувшем сезоне выступал за «Каролину». Всего за карьеру в НХЛ он провел 397 матчей и набрал 223 (49+174) очка.

Тони Деанджело
Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг

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