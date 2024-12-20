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Сегодня, 16:30

Ротенберг рассказал, как в «Монреале» оценивают игру 19-летнего Демидова

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился подробностями разговора с руководством «Монреаля» о будущем 19-летнего форварда Ивана Демидова.

«Они сказали, что ему надо работать и развиваться. Есть что улучшить. Мы вместе работаем, чтобы Иван стал одним из лучших игроков в мире. Когда это произойдет, тогда и поговорим», — цитирует Ротенберга Metaratings.ru.

Ранее представители канадской команды приехали в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть на игру Демидова в КХЛ. Нападающий был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ в 2024 году.

Источник: Metaratings.ru.
Иван Демидов
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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