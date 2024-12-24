Ротенберг — о главном событии года: «Любая победа в сборной России на вес золота»

Главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос «СЭ», что, по его мнению, стало главным событием в 2024 году.

«Любая победа в сборной России на вес золота. Поэтому все эти победы — событие года. И, конечно, самое главное — это здоровье родителей, детей и всех родственников. Главное, чтобы так и в следующем году было», — сказал Ротенберг «СЭ».

В декабре «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала-2024, который прошел в Санкт-Петербурге с участием сборных Белоруссии и Казахстана, а также команды легионеров КХЛ.