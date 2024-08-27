Ротенберг — о травме Плотникова: «Это важный игрок для СКА»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии здоровья нападающего Сергея Плотникова после матча против «Северстали» на турнире Пучкова (5:3).

— Травма Сергея Плотникова? Хочу пожелать ему здоровья. Это важнейший игрок в нашей команде. Этого хоккеиста я знаю очень давно. Мы с ним очень много прошли. Я вижу, как он развивается как личность, как спортсмен, как профессионал, как хоккеист. Профессиональное самолюбие к хоккею у него на высочайшем уровне, — сказал Ротенберг.

Плотников получил удар шайбой в лицо во время матча против «Ак Барса» (4:3 Б), который состоялся 25 августа.

В среду, 29 августа, СКА проведет матч против олимпийской сборной России. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.