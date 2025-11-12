Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

12 ноября, 10:43

Ротенберг: «У Бахрейна и ОАЭ есть запрос на открытие хоккейных школ. Можем помочь коллегам»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал «СЭ» о сотрудничестве с другими странами для развития массового спорта.

«Мы хотим развивать нашу школу хоккея. С министерством спорта мы разработали программу по развитию хоккея — «Красная машина». Самое главное в программе — это открытие хоккейных школ и общение с тренерами. Это самый серьезный вызов. Со стороны Бахрейна и ОАЭ мы имеем запросы на открытие хоккейных школ. Но это долгосрочный проект. Мы берем четырехлетних мальчишек и должны их довести до двадцатилетия. Это проект на 15-20 лет. Это очень сложно, но это и интересно. Мы можем помочь коллегам. Можем развиваться благодаря совместным усилиям. Но для этого нужно время», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ротенберг также отметил, что для развития хоккея важен массовый спорт.

«С коллегами из Китая мы работали перед Олимпийскими играми в Пекине. Но за четыре года мы не можем подготовить хоккеистов. Мы знаем, сколько было уделено времени для подготовки советских хоккеистов, какой был массовый спорт, сколько было открытых катков. И сейчас мы возвращаемся к этому, чтобы наши дети могли выйти во дворе на лед и имели инвентарь. Мы разрабатываем вариант, где они могут арендовать клюшки во дворе. Понятно, что в нашей школе «Красная машина» инвентарь является бесплатным. Но мы понимаем, что не можем каждому мальчику купить коньки и клюшку. Важен массовый спорт. Все наши мастеровитые хоккеисты начинали играть во дворе», — добавил Ротенберг.

8

  • Sergey Sobolev

    Есть запрос , значит надо воспользоваться этим, у нас есть что предложить, хоккейный продукт у нас качественный.

    14.11.2025

  • nikitaberezhnoyi

    Только есть нюанс за народные деньги народа Бахрейна, в этом суть сотрудничества

    14.11.2025

  • 804alex

    Руководитель сборной России (как и руководитель России в целом) будет развивать другие страны. За народные деньги. "Поможем коллегам"...

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Коллегам:) Напомнило 12 стульев "Киса,ответь мне как художник художнику,ты рисовать умеешь?"

    12.11.2025

  • андр

    Коллеги :clown:

    12.11.2025

  • Бустег

    предлагаю туда драконов перевезти

    12.11.2025

  • novick

    Из своего кармана?

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ахахаха

    12.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    Роман Ротенберг
    Читайте также
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя