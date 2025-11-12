Ротенберг: «У Бахрейна и ОАЭ есть запрос на открытие хоккейных школ. Можем помочь коллегам»

12 ноября, 10:43
Главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал «СЭ» о сотрудничестве с другими странами для развития массового спорта.
«Мы хотим развивать нашу школу хоккея. С министерством спорта мы разработали программу по развитию хоккея — «Красная машина». Самое главное в программе — это открытие хоккейных школ и общение с тренерами. Это самый серьезный вызов. Со стороны Бахрейна и ОАЭ мы имеем запросы на открытие хоккейных школ. Но это долгосрочный проект. Мы берем четырехлетних мальчишек и должны их довести до двадцатилетия. Это проект на 15-20 лет. Это очень сложно, но это и интересно. Мы можем помочь коллегам. Можем развиваться благодаря совместным усилиям. Но для этого нужно время», — сказал Ротенберг «СЭ».
Ротенберг также отметил, что для развития хоккея важен массовый спорт.
«С коллегами из Китая мы работали перед Олимпийскими играми в Пекине. Но за четыре года мы не можем подготовить хоккеистов. Мы знаем, сколько было уделено времени для подготовки советских хоккеистов, какой был массовый спорт, сколько было открытых катков. И сейчас мы возвращаемся к этому, чтобы наши дети могли выйти во дворе на лед и имели инвентарь. Мы разрабатываем вариант, где они могут арендовать клюшки во дворе. Понятно, что в нашей школе «Красная машина» инвентарь является бесплатным. Но мы понимаем, что не можем каждому мальчику купить коньки и клюшку. Важен массовый спорт. Все наши мастеровитые хоккеисты начинали играть во дворе», — добавил Ротенберг.
Sergey Sobolev
Есть запрос , значит надо воспользоваться этим, у нас есть что предложить, хоккейный продукт у нас качественный.
14.11.2025
nikitaberezhnoyi
Только есть нюанс за народные деньги народа Бахрейна, в этом суть сотрудничества
14.11.2025
804alex
Руководитель сборной России (как и руководитель России в целом) будет развивать другие страны. За народные деньги. "Поможем коллегам"...
12.11.2025
Slim Tallers
Коллегам:) Напомнило 12 стульев "Киса,ответь мне как художник художнику,ты рисовать умеешь?"
12.11.2025
андр
Коллеги :clown:
12.11.2025
Бустег
предлагаю туда драконов перевезти
12.11.2025
novick
Из своего кармана?
12.11.2025
Симон Вирсаладзе
Ахахаха
12.11.2025