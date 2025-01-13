Ротенберг: «У нас в крови вся раздевалка»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что форвард петербуржцев Павел Акользин получил перелом носа в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Локомотивом».

«Бились все 60 минут, кровь была, ребята были в крови, у Акользина перелом носа. Но это была жесткая игра, уровня плей-офф. Считаю, что сегодня мы увидели команду, которая бьется всегда до конца. Команда сравняла, потеряв ключевых игроков, у нас в крови вся раздевалка — полностью, лужи крови просто, это о многом говорит», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Ротенберг добавил, что была серьезная бойня, но это нужно пройти, чтобы стать настоящей командой.

В Ярославле в понедельник прошел матч, который завершился победой хозяев в овертайме со счетом 4:3. Во втором периоде Акользин получил травму головы, после чего не вернулся на лед.