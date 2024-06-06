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Сегодня, 08:30

Ротенберг рассказал, как играл на льду с Марадоной: «Это останется в моей памяти на всю жизнь»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал «СЭ» о встрече с чемпионом мира в составе сборной Аргентины Диего Марадоной.

— Вы выкладывали фотографию в футболке «Наполи». Почему эта команда?

— Я в свое время очень следил за Марадоной, у меня была возможность посетить Неаполь, я купил форму Диего Марадоны и у меня это форма дома. Мы быстро просто решили взять мячик и пойти играть в футбол, а другой формы под рукой просто не было. Была форма «Наполи», поэтому я оделся в нее вышел во двор играть. Но все равно, я считаю, что Диего Марадона как футболист, это тоже пример, была у меня личная с ним встреча, это великий футболист, — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

— Как прошла встреча?

— Это было в Санкт-Петербурге, во время чемпионата мира по футболу. Я пригласил Диего Марадону к нам на каток в «Хоккейный город», он приехал, и мы с ним вышли на лед, с мячиком. Он взял клюшку и пару раз забил, играли в футбол на льду и так общались, два часа у нас в хоккейном городе.

— Какое впечатление от него осталось?

— Знаете, с детства всегда следил за его карьерой, смотрел все игры. Он феноменальный игрок, с мастерством и, конечно, для меня это как, знаете, с кумиром детства встретиться, это мечта, и то, что мы с ним смогли у нас в «Хоккейном городе» пообщаться, выйти на лед. Это останется в моей памяти на всю жизнь.

Диего Марадона
ХК СКА
Роман Ротенберг
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