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Сегодня, 22:58

Ротенберг рассказал, почему СКА нет в числе участников чемпионата КХЛ 3х3

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему команды из Санкт-Петербурга нет в числе участников чемпионата КХЛ 3х3.

«Мы задаем вопросы лиге — какие правила, где играем. Пока ответов не получили, поэтому нам тяжело принимать такие решения. Мы не имеем никакой информации. Где нам взять игроков? У нас игроки распределены на КХЛ, на ВХЛ, на МХЛ, на детские школы. У нас нет возможности заиграть Евгения Кузнецова и Марата Хайруллина еще в другом турнире. Это невозможно для нас. Я не знаю, как у других клубов есть такие возможности. У нас такой возможности просто нет», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

Новый турнир стартует 19 декабря. В нем примут участие восемь команд КХЛ из трех стран, которые будут поделены на два дивизиона: «Авангард», «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Трактор», «Барыс» и минское «Динамо».

Регулярный чемпионат продлится с декабря 2024 по июнь 2025 года. В рамках 24 туров будет сыграно 312 матчей. Финал первого сезона чемпионата КХЛ 3х3 запланирован на 13 июля 2025 года.

КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг

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