Ротенберг: «Любой нормальный хоккеист должен уметь играть в футбол»

Главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, какой вид спорта является национальным для России.

«У нас богатые традиции, много великих футболистов и хоккеистов в истории спорта. Считаю, что эти два вида дополняют друг друга. Любой нормальный хоккеист должен уметь играть в футбол — как, например, Всеволод Бобров. Это самый яркий пример человека, который играл за сборную СССР по футболу и хоккею. И таких примеров очень много. У нас многие хоккеисты играют в футбол или в баскетбол, это часть подготовки. Футбол и хоккей близки друг к другу с точки зрения командности и игрового мышления», — сказал Ротенберг «СЭ».

В результате опроса ВЦИОМ выявили, что 27 процентов россиян считают хоккей национальным видом спорта еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.