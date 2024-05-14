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Сегодня, 05:47

Ротенберг: «Мы хотим, чтобы в КХЛ была тенденция в пользу зрелищного хоккея»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о том, что руководству КХЛ нужно создавать все условия для зрелищного хоккея.

— Весь сезон выдался ярким, — приводит слова Ротенберга Legalbet. — Мы хотим, чтобы у нас была тенденция в пользу зрелищного хоккея, чтобы забивалось больше голов, чтобы техничные игроки имели возможность творить. Это наша задача. Тогда у нас вырастут рейтинги, будет еще больше ярких событий.

— В прошедшем сезоне было много нововведений, чтобы игра становилась быстрее. Вы почувствовали, что хоккей изменился?

— Очень многое зависит от самих и игроков и от тренеров. Мы идем шаг за шагом, двигаемся в правильном направлении. Многое еще нужно улучшить, есть над чем работать.

— Что именно вы бы хотели улучшить?

— Нам нужно совместно создать все условия для зрелищного хоккея, чтобы игроки могли творить. Если наши техничные ребята будут развиваться, то появится больше людей на трибунах, у спонсоров будет больше желания. Тогда хоккей будет спортом номер один.

В финале Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии и стал победителем плей-офф КХЛ.

Источник: https://legalbet.ru/news/rotenberg-mi-hotim-chtobi-v-khl-bila-tendentciya-v/
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
0
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