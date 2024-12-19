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19 декабря, 23:15

Ротенберг считает, что против «Торпедо» СКА показал хоккей уровня плей-офф

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:4).

— Яркая игра с огоньком, очень веселая. Думаю, что все получили огромное удовольствие. Полные трибуны сегодня, очень благодарен каждому болельщику. Думаю, что это был хоккей высочайшего уровня, уровня плей-офф.

Мы начали игру, пропустили несколько шайб, перегруппировались после первого периода... Увидели настоящую команду, которая готова побеждать, готова сражаться. Заслужили удачу своей игрой. Всем огромное спасибо, ребятам спасибо огромное. С такой игрой можно идти вперед и побеждать каждого соперника, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

После 36 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 46 очков.

1
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Роман Ротенберг
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