Ротенберг считает, что против «Торпедо» СКА показал хоккей уровня плей-офф

19 декабря, 23:15
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:4).
— Яркая игра с огоньком, очень веселая. Думаю, что все получили огромное удовольствие. Полные трибуны сегодня, очень благодарен каждому болельщику. Думаю, что это был хоккей высочайшего уровня, уровня плей-офф.
Мы начали игру, пропустили несколько шайб, перегруппировались после первого периода... Увидели настоящую команду, которая готова побеждать, готова сражаться. Заслужили удачу своей игрой. Всем огромное спасибо, ребятам спасибо огромное. С такой игрой можно идти вперед и побеждать каждого соперника, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».
После 36 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 46 очков.