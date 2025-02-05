Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:26

Ротенберг сделал 14-ю вратарскую замену в этом сезоне

Кирилл Бурдаков
Статистик
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:8) произвел уже 14-ю вратарскую замену в нынешнем сезоне.

Успех принесло только одно изменение. В декабре прошлого года Егор Заврагин помог армейцам одолеть «Торпедо» (6:4), появившись вместо Павла Мойсевича при счете 0:2.

Все матчи сезона-2024/25, в которых Ротенберг менял вратарей

Дата Матч Стартовый вратарь Сменщик Время замены
05.09.2024 Металлург (г) — 4:5 ОТ Серебряков Плешков 21.24 (1:2)
27.09.2024 Северсталь (д) — 8:5 Плешков Серебряков 40.00 (8:3)
29.09.2024 Куньлунь (д) — 4:5 Плешков Серебряков 24.04 (0:3)
05.10.2024 Северсталь (г) — 3:4 Плешков Серебряков 10.41 (1:2)
10.10.2024 Динамо Мн (д) — 2:4 Плешков Заврягин 40.00 (0:3)
07.11.2024 Сочи (д) — 2:5 Заврагин Мойсевич 20.33 (0:2)
28.11.2024 Адмирал (г) — 2:3 Б Мойсевич Плешков 65.00 (2:2)
30.11.2024 Амур (г) — 7:5 Мойсевич Бережной 43.12 (6:3)
19.12.2024 Торпедо (д) — 6:4 Мойсевич Заврагин 5.22 (0:2)
25.12.2024 ЦСКА (г) — 5:6 Заврагин Мойсевич 0.57 (0:2)
Мойсевич Заврагин 14.38 (0:5)
08.01.2025 Спартак (д) — 0:5 Мойсевич Плешков 29.08 (0:3)
16.01.2025 Северсталь (д) — 4:7 Мойсевич Заврагин 30.10 (1:5)
04.02.2025 Ак Барс (д) — 3:8 Плешков Мойсевич 9.27 (0:3)
2
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
Читайте также
Подозреваемый в убийстве пасынка рассказал о его избиении за отказ делать упражнения
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
«Спартак» оформляет дорогущие сделки, «Динамо» теряет Глебова. Трансферные слухи РПЛ
Четырехкратный победитель ралли «Дакар» Бомель введен в кому после серьезной аварии
Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР
Роналду заявил, что он лучший футболист в истории
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя