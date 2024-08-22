Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:40

Ротенберг сообщил, что капитан СКА Никишин пропустит старт сезона из-за травмы

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что капитан петербургской команды Александр Никишин пропустит начало нового сезона из-за травмы.

«На сегодняшний день наш капитан Александр Никишин, к сожалению, получил травму. Он будет восстанавливаться и не сыграет в первых матчах сезона. У нас есть еще два капитана: Евгений Кузнецов и Василий Глотов. Основная задача капитана, кроме того чтобы быть лидером на льду, — объединять команду. Мы уверены, что и Евгений Кузнецов, и Василий Глотов способны объединить команду», — сказал Ротенберг.

В прошлом сезоне Никишин принял участие в 67 матчах СКА в регулярном чемпионате, в которых забросил 17 шайб и отдал 39 результативных передач.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.

Хоккей
КХЛ
Александр Никишин
Роман Ротенберг
2
0
Читайте также
«Барса» бесплатно отпустила Гюндоган в «Манчестер Сити»
Бойца UFC Кенни обвиняют в похищении девушки
Движение по Крымскому мосту временно перекрывали
Глушенков точно не сыграет, состояние Вендела скрывают, у Семака пять травмированных, но букмекеры все равно за него
Карта спецоперации на Украине 22 августа
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузнецов — о переходе в СКА: «Я никогда в жизни не тренировался по шесть раз в день»

Президент ЦСКА Есмантович о подписании соглашения с OLIMPBET: «Нас удивила их философия»