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Сегодня, 12:08

Ротенберг сообщил, что Кузнецов выбыл из строя на два месяца

Алина Савинова
Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий команды Евгений Кузнецов получил серьезную травму в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (8:5). Восстановление хоккеиста займет около двух месяцев.

Кузнецов повредил руку в первом периоде встречи, после чего ушел в раздевалку и больше не появлялся на льду.

«После проведенного обследования выяснилось, что травма, полученная нашим лидером Евгением Кузнецовым, оказалась достаточно серьезной. На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца. Мы разработали детальный план его восстановления, на каждом этапе с Женей будут работать врачи и тренеры по ОФП. М не будем форсировать подготовку — нам и всей лиге нужен полностью здоровый Кузя, который сможет показывать свое мастерство на 100%», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Тренер отметил, что команда посвятила Кузнецову победу в матче с череповецким клубом. Он пожелал здоровья и скорейшего выздоровления 32-летнему форварду.

Кузнецов перешел в СКА из «Каролины» минувшим летом, подписав четырехлетний контракт. В этом сезоне он провел 9 матчей за питерскую команду и набрал 5 (1+4) очков.

Источник: https://t.me/rotenberg81/3626
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг

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