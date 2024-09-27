Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:11

Ротенберг сообщил о дебюте Деанджело в СКА и рассказал о ситуации с Галимовым

Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что американский защитник Тони Деанджело проведет дебютный матч за петербуржцев во встрече с «Северсталью».

Специалист отметил, что на льду также появится нападающий Василий Глотов, который пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы.

Отдельно Ротенберг рассказал о ситуации с 32-летним нападающим команды Эмилем Галимовым.

«Могу сказать, что мы всегда в первую очередь исходим из интересов игрока. Эмиль продолжит тренироваться и играть в «СКА-Неве», а мы вместе с его агентом и самим игроком продолжим искать для него вариант в КХЛ, несмотря на все объективные и субъективные трудности», — написал Ротенберг в социальных сетях.

Игра между СКА и «Северсталью» состоится в пятницу, 27 сентября, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: Telegram-канал Романа Ротенберга
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывший одноклубник Криштиану Роналду снялся в порно
Кто лучше — Барко или Батраков? Почему команда Станковича — не фаворит? Что происходит перед матчем «Спартак» - «Локомотив»
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Сын губернатора Паслера и еще 16 хоккеистов из одной команды уехали в США
Google намерен сохранить в России бесплатные сервисы
Сегодня
Вчера
Неделя