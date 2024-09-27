Ротенберг сообщил о дебюте Деанджело в СКА и рассказал о ситуации с Галимовым

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что американский защитник Тони Деанджело проведет дебютный матч за петербуржцев во встрече с «Северсталью».

Специалист отметил, что на льду также появится нападающий Василий Глотов, который пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы.

Отдельно Ротенберг рассказал о ситуации с 32-летним нападающим команды Эмилем Галимовым.

«Могу сказать, что мы всегда в первую очередь исходим из интересов игрока. Эмиль продолжит тренироваться и играть в «СКА-Неве», а мы вместе с его агентом и самим игроком продолжим искать для него вариант в КХЛ, несмотря на все объективные и субъективные трудности», — написал Ротенберг в социальных сетях.

Игра между СКА и «Северсталью» состоится в пятницу, 27 сентября, и начнется в 19.30 по московскому времени.