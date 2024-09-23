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Сегодня, 12:36

Ротенберг сообщил о переходе в СКА американского защитника Деанджело

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил о переходе в петербургский клуб экс-защитника «Каролины» Энтони Деанджело.

«Тот самый праворукий защитник, о котором много спрашивали меня журналисты, присоединился к нам. СКА подписал контракт с Тони Деанджело! Уверен, он станет мощным усилением не только для СКА, но и для всей КХЛ. Уникальный опыт Деанджело пойдет на пользу всем нашим защитникам, особенно молодежи, которая будет только быстрее прогрессировать рядом с таким мастером», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

28-летний игрок в минувшем сезоне выступал за «Каролину». Всего за карьеру в НХЛ он провел в клубе из Роли, а также «Аризоне», «Рейнджерс» и «Филадельфии» 397 матчей и набрал 223 (49+174) очка.

Энтони Дианджело
Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг

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