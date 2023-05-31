Ротенберг сообщил об уходе Жафярова из СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в Telegram-канале сообщил, что нападающий Дамир Жафяров покинул клуб.

«Спасибо Дамиру Жафярову! Хочу поблагодарить его за классный сезон в Петербурге и СКА. Дамир помог нам выиграть Кубок Континента и медали, честно отработал с командой сложнейший сезон», — написал Ротенберг.

Также он заявил, что в условиях потолка зарплат клубу нужно в первую очередь думать о команде.

«В условиях потолка зарплат нам нужно в первую очередь думать о команде, о том, как усилиться и сохранить финансовый баланс. Наше общее решение — Дамиру будет лучше продолжить карьеру в другой команде. Дамир, спасибо за игру и удачи!» — написал Ротенберг.

29-летний хоккеист в минувшем сезоне сыграл за СКА 63 матча в регулярном чемпионате и набрал 44 (16+28) очка. В плей-офф Жафяров провел 12 игр и набрал 9 (1+8) очков.