Ротенберг сравнил канадцев «Динамо» со спортивными петухами

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил канадцев московского «Динамо» со спортивными петухами.

«Канадские хоккеисты «Динамо»? Они не все канадские, они франко-канадские. Французы, похоже на их поведение. Le Coq Sportif — спортивный петух, правильный перевод. Я тоже знаю французский. Bonne soiree (добрый вечер), magnifique (прекрасный)», — сказал Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

СКА в гостях победил «Динамо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:3 ОТ.

Это была пятая игра серии первого раунда Кубка Гагарина. Несмотря на победу СКА, «Динамо» по-прежнему ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующая игра состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля.