Ротенберг сравнил победный гол «Спартака» в матче против «Зенита» с шайбой ЦСКА в ворота СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на победный гол полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

Он сравнил этот эпизод с шайбой, которую форвард ЦСКА Прохор Полтапов забросил в ворота СКА в игре FONBET чемпионата КХЛ, состоявшейся 4 марта. Тогда встреча завершилась победой питерцев в овертайме со счетом 3:2. По мнению Ротенберга, в обоих случаях голы были забиты из положения «вне игры».

«И здесь офсайд, и там офсайд», — написал тренер в своем Telegram-канале.

ЭСК РФС признала, что победный гол Мартинса «Зениту» забит правильно. В среду, 26 марта, сине-бело-голубые продемонстрировали новые доказательства офсайда в моменте с забитым мячом «Спартака».