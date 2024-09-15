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15 сентября, 23:55

Ротенберг сравнил ситуацию в СКА с мадридским «Реалом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг привел мадридский «Реал» в пример, отвечая на вопрос об открытости клуба к общению с журналистами.

— Как бы вы отнеслись к тому, если бы журналисты могли общаться не только с вами, но и с другими тренерами из штаба СКА?

— Вопрос очень правильный. Но посмотрим мировую практику — «Реал» Мадрид, Карло Анчелотти. У него в штабе много очень сильных тренеров, но они не общаются с прессой. Потому что это задача главного тренера общаться с прессой. Иначе они не смогут быть сконцентрированы на своей основной работе. Их работа — улучшить наше большинство — сегодня мы это улучшили, улучшить наше меньшинство, нашу игру в обороне. Каждый должен заниматься своим делом, — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.

15 сентября СКА на домашнем льду обыграл «Ладу» (4:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Армейцы одержали вторую победу в сезоне и с 5 очками занимают 8-е место в Западной конференции. «Лада» (5) идет на 6-й позиции на «Востоке».

В следующем матче 19 сентября команда Ротенберга сыграет против «Сочи». «Лада» двумя днями ранее встретится с «Локомотивом».

«Гол Демидова смотрят по всему миру — в Америке, Индии, Малайзии и ЮАР». Ротенберг торжествует — СКА наконец победил

Источник: ХК СКА
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг

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