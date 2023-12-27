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Сегодня, 22:20

Ротенберг сравнил свое детство в Ленинграде с сериалом «Слово пацана»

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что его детство в Ленинграде проходило в тех же условиях, которые показаны в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Я родился в Ленинграде в 1981 году и рос на примерно таких же улицах, о которых рассказывают в сериале «Слово пацана». Рассказывают честно и без прикрас о том суровом времени и о пацанах, которые жили на тех улицах. Поверьте, Ленинград конца 80-х почти не отличался от Казани, показанной в сериале», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Также главный тренер СКА поблагодарил создателей сериала за честный и талантливый рассказ. Ротенберг отметил, что даже «в самые трудные времена можно вести себя, как мужчина» и стать «настоящим гражданином, патриотом своего государства».

«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из самых ярких отечественных сериалов 2023 года. События проекта разворачиваются в 1980-е на улицах Казани. На данный момент сериал уже завершена и о втором сезоне пока ничего неизвестно.

42-летний Ротенберг с января 2022 года возглавляет СКА. В феврале 2023 года армейцы под его руководством досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента. Также в сезоне-2022/23 команда смогла дойти до полуфинала Кубка Гагарина, но уступила в серии ЦСКА.

В текущем сезон ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ СКА занимает четвертое место на «Западе», набрав 59 очков в 44 матчах.

Источник: https://t.me/rotenberg81/2572
ХК СКА
Роман Ротенберг
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