Ротенберг сравнил журналистов с немецкими фашистами

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:2) сравнил журналистов с фашистами.

«Вы обычно ночью пишете? Я даже просил наших коллег ночью мониторить прессу. Обычно вы в пять утра выпускаете исподтишка. Не знаю, что лично вы, но вот... Знаете, как в военной науке: когда нужно атаковать — ночью. Как немецкие фашисты атаковали, они же ночью атакуют. Но надо как-то днем и все-таки в глаза. Лучше в глаза. Мы на пресс-конференции. Вот у нас критикуют ночью, давайте средь бела дня», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.

После 41 игры СКА занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 54 очка. «Витязь» — на 10-й строчке с 37 баллами в 41 матче.

Короткий: «Ротенберг — великолепный тренер, он знает полностью всю систему КХЛ»