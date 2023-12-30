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Сегодня, 21:32

Ротенберг угостил шампанским журналистов после победы над «Автомобилистом»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после победного матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:0) обратился с речью к болельщикам и хоккеистам.

Также в честь приближающегося Нового года тренер угостил журналистов шампанским.

«Всех с наступающим! Хотел пожелать, чтобы в новом году мы все вместе добились побед и каждому отдельно хочу пожелать здоровья в первую очередь, семейного благополучия, чтобы все получалось. Мы видим, что когда мы работаем в унисон, у нас все получается. Всех с наступающим! Ура!» — сказал Ротенберг.

СКА завершил 2023 год на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. Петербуржцы набрали 61 очко за 45 матчей. Лидером на «Западе» является «Спартак» (66; 47). Восточную конференцию возглавляет «Металлург» с 63 баллами после 46 игр.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tv1YeLyLPgI&t=874s
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ХК СКА
Роман Ротенберг
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