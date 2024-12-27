Ротенберг: «Считаю, что глава ИИХФ сам не принимает никаких решений. Он выполняет директиву сверху»

Главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении российских хоккеистов на международные соревнования в 2025 году.

«Это вызов, который нам бросает жизнь. Мы это обязательно пройдем и станем только сильнее. В ближайшем будущем все поменяется. Я считаю, что глава ИИХФ сам не принимает никаких решений. Когда 20 января сменится президент в США, то могут быть серьезные политические изменения во всех международных федерациях. Нужно немного подождать. Что касается мнения президента международной федерации хоккея, то он выполняет директиву сверху», — сказал Ротенберг «СЭ».

С 2022 года сборные России отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ.