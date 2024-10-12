Ротенберг вспомнил футболиста Шулшера из «МЮ» в ответ на вопрос о Демидове

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:2) ответил на вопрос об игровом времени форварда Ивана Демидова, вспомнив футболиста «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера.

В последних пяти матчах регулярного чемпионата 18-летний Демидов проводил на льду меньше 7 минут.

«Игровое время... Здесь, получается, важно смотреть на все качества игрока. Даже если он сыграл одну смену, и он забил победный гол — такое тоже бывает. В футболе тоже есть такие примеры. «Манчестер Юнайтед», помните такого игрока — Шулшер из Норвегии? Его называли Golden substitute — «Золотая замена». Он выходил, Фергюсон ему давал две минуты, он всегда забивал победный гол. Какие вопросы к тренеру? Значит, он так его подготовил. Надо смотреть картину в целом», — сказал Ротенберг.

После этого матча СКА с 19 очками занимает третье место в Западной конференции. В следующем матче петербуржцы сыграют 15 октября дома против «Нефтехимика».