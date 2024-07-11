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Сегодня, 18:07

Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Тарасенко

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью тренера «Сибири» Андрея Тарасенко.

«Андрей Владимирович был прекрасным человеком, хоккеистом и тренером. Андрей Тарасенко воспитал прекрасного сына Владимира – мировую звезду, гордость нашего хоккея.

Приношу глубочайшие соболезнования Владимиру и Валентину Тарасенко, всем родным и близким Андрея Владимировича, хоккейному клубу «Сибирь», всем новосибирским болельщикам», – написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

О смерти Андрея Тарасенко стало известно 11 июля. Он скончался в возрасте 55 лет.

Последние 16 лет он работал в штабе «Сибири», в том числе главным тренером клуба. Во время игровой карьеры Андрей Тарасенко выступал за «Сибирь», ярославское «Торпедо» и «Ладу», играл за сборную России на Олимпиаде-1994 и ЧМ-1995.

Источник: Telegram-канал Романа Ротенберга
Хоккей
КХЛ
Андрей Тарасенко
Роман Ротенберг
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