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24 января, 23:14

Ротенберг — о 7:0 в матче с «Барысом»: «Все молодцы, забили яркие шайбы, получили удовольствие от игры»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал разгромную победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (7:0).

«Ребята — молодцы, выполнили установку, здорово и самоотверженно сыграли в обороне. Было много меньшинства — надо улучшать дисциплину. В меньшинстве ребята пластались, ловили шайбу на себя, практически ничего не дали создать соперникам. В атаке сыграли ярко, с огоньком, сохраняем этот настрой и готовимся к следующей игре. Наша задача — улучшать с каждой игрой, с каждой сменой нашу игру, добавлять. Сегодня все молодцы, забили яркие шайбы, получили удовольствие от игры», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

СКА с 75 очками после 55 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. 26 января петербуржцы дома сыграют против ЦСКА. Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/01/24/526691.html
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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