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26 ноября, 20:57

Ротенберг: «Видно, что команда восстанавливается после всех болезней. Начинаем полностью набирать обороты»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе команды над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).

«Ребята — молодцы, выполнили установку. Против нас играл серьезный соперник, очень быстрая команда, которая играет в быстрый комбинационный хоккей и забивает много голов. Мы очень серьезно готовились. Видно, что команда восстанавливается после всех имевшихся болезней. Начинаем полностью набирать обороты. Тем не менее, нам есть, над чем работать.

Ждем Воробьева в следующих матчах. Он — не железный человек. Нам нужно умно подходить к ротации и не перекормить наших игроков. Исходя из этой информации, будем определять состав. Попугаев — большой и агрессивный хоккеист. Мы можем вывести его на совершенно другой уровень. Он праворукий, обладает хорошим броском, молодой и энергичный, агрессивно играет с полной самоотдачей на команду. Никита прогрессирует от игры к игре. Он отдает хорошие передачи и может играть в большинстве. Попугаев подходит под нашу систему", — приводит «РБ Спорт» слова Ротенберга.

СКА с 59 очками занимает первое место в Западной конференции. «Торпедо» идет на четвертом месте (44 очка).

29 ноября питерцы встретятся с «Сочи». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-rotenberg-ska-vosstanavlivaetsya-nachinaem-polnost-yu-nabirat-oboroty/
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Роман Ротенберг
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