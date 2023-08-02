Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:10

Ротенберг высказался о соблюдении СКА потолка зарплат

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о соблюдении клубом потолка зарплат.

«Мы участвуем в КХЛ с первого сезона. У нас никогда не было проблем. Не знаю, откуда идет хайп в прессе. К нам никогда не было вопросов по соблюдению потолка зарплат. СКА никогда не нарушал регламент за всю историю КХЛ. Мы всегда соблюдаем все правила», — сказал Ротенберг.

СКА примет участие в турнире Sochi Hockey Open-2023, который стартует 3 августа. Соперниками петербуржцев станут «Сочи», «Адмирал», «Авангард» и сборная России.

Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
6
0
Читайте также
«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
Школьница умерла после отравления в детском лагере в Приамурье
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ротенберг: «Мы идем дальше без Прохоркина»

Зарплатная ведомость «Трактора» составляет более 750 миллионов рублей в год