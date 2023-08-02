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Сегодня, 16:59

Ротенберг — о задачах СКА на сезон: «Побеждать и радовать болельщиков»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал участие команды в предсезонном турнире Sochi Hockey Open-2023 и прокомментировал ожидания от ближайшего чемпионата КХЛ.

- Мы очень рады быть здесь в Сочи, — сказал Ротенберг. - Это наше олимпийское наследие, прекрасная инфраструктура. Для нас это лучшая подготовка к сезону. Лучшая тренировка — это игры. Там мы увидим, как наши ребята подготовлены. С каждым годом видим больше ажиотажа вокруг турнира. Люди больше и больше говорят о нем. Это значит, что хоккей развивается.

— Какие ваши ожидания от сезона КХЛ?

— У нас одна задача — побеждать. Побеждать и радовать болельщиков. Продвигать хоккей, радовать им, чтобы как можно больше мальчишек приходили на хоккей.

Sochi Hockey Open-2023 стартует 3 августа. В турнире примут участие «Сочи», СКА, «Адмирал», «Авангард» и сборная России.

Хоккей
КХЛ
Роман Ротенберг
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