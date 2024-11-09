Ротенберг выступил против возвращения драфта в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил возможное возвращение процедуры драфта в НХЛ.

«Моя позиция простая. Если Ивана Демидова сейчас заберут в Хабаровск, то он вообще уедет из России. Развитие хоккеистов должны определять клубы, которые ими занимаются, а не лига. Ты развиваешь хоккеиста 10 лет, а потом приходит кто-то со стороны и диктует, где он будет играть. Это просто дешевое копирование американской модели. Там все совершенно по-другому. Вы знаете мою позицию по этому вопросу изначально — она совпадает с позицией ФХР», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Драфт юниоров КХЛ был введен в 2009 году. В 2017 году лига отменила процедуру драфта.