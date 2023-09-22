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Сегодня, 09:51

Ротенберг: «Я родился в Ленинграде, прорыв блокады имеет для меня огромное значение»

Сергей Разин
корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал новый пост в Telegram-канале.

«Я родился в Ленинграде. В моей семье есть люди, которые пережили блокаду. Каждый год в январе мы, наша команда, наш клуб, весь наш город отмечают дату ее прорыва. Вот уже 12 лет мы играем в форме «Ленинград», приглашаем на трибуны людей, видевших лично эту трагедию — одну из величайших в истории человечества.

В команде мы часто приводим этих людей в пример. Рассказываем как с помощью стойкости, героизма, любви к жизни они пережили худшие времена ради будущих поколений. Сами мы не жили в те годы, но знаем тех, кто имел этот опыт. Крайне важно передать его молодому поколению, рассказать, как трудно может быть в нашей жизни, показать настоящие ценности. Всей командой мы смотрим много фильмов о Великой Отечественной войне, поддерживаем наших ветеранов, делаем все, чтобы память о них не угасала.

Я живу и работаю в родном городе. Прорыв блокады Ленинграда имеет для меня огромное значение, как пример мужества и любви к жизни, вместе с которыми даже самые худшие обстоятельства могут быть преодолены», — написал Ротенберг.

 
Роман Ротенберг. Ротенберг сравнил победу СКА с прорывом блокады Ленинграда

Ранее Ротенберг после матча с «Северсталью» (4:1) сравнил победу с прорывом блокады Ленинграда.

СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции с 6 очками в 8 матчах. В следующей встрече команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде против «Амура» (23 сентября).

Источник: https://t.me/rotenberg81/2321
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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