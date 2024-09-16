Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:22

Ротенберг забил из-под ноги на тренировке СКА

Алина Савинова
Роман Ротенберг.
Фото Скриншот видео
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал в своем Telegram-канале видео с тренировки команды.

43-летний специалист показал, как забросил шайбу из-под ноги.

«Кто сможет повторить? Присылайте свои видео c голами из-под ноги, а я выберу самый эффектный. Победитель получит приз — мечту каждого болельщика: игровой свитер с автографами всей команды. Вместе выходим на лед и делаем красиво!» — написал Ротенберг.

Ротенберг возглавляет СКА с 2022 года. Также он является главным тренером сборной «России 25».

После пяти стартовых матчей сезона СКА с 5 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Джордж Клуни и Брэд Питт прокатились на российском мотоцикле «Урал» для фотосессии
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
Полиция задержала мужчину, пытавшегося прорваться в школу в Челябинске после ЧП
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
Уголовное дело об организации убийства возбудили после ЧП в школе в Челябинске
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Сегодня
Вчера
Неделя