Ротенберг забил из-под ноги на тренировке СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал в своем Telegram-канале видео с тренировки команды.

43-летний специалист показал, как забросил шайбу из-под ноги.

«Кто сможет повторить? Присылайте свои видео c голами из-под ноги, а я выберу самый эффектный. Победитель получит приз — мечту каждого болельщика: игровой свитер с автографами всей команды. Вместе выходим на лед и делаем красиво!» — написал Ротенберг.

Ротенберг возглавляет СКА с 2022 года. Также он является главным тренером сборной «России 25».

После пяти стартовых матчей сезона СКА с 5 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.