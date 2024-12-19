Ротенберг: «Гордимся поддержкой пловцов. Все говорят про Фелпса, а у нас — Лифинцев»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал присутствие российских пловцов — чемпионов мира в раздевалке команды после победы над «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ (6:4).

— Мы очень гордимся ими. Вот все говорят про Майкла Фелпса (23-кратный олимпийский чемпион из США, обладатель многих мировых рекордов в плавании — Прим. «СЭ»), а на самом деле у нас есть наш Мирон Лифинцев, который стал пятикратным чемпионом мира. Серьезный результат. Мы можем только гордиться, что наши сборники выигрывают пять раз подряд чемпионат мира. Мы тоже будем к этому стремится. Очень рады, что нас поддерживают пловцы.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря.

15 декабря сборная России завоевала золото и установила мировой рекорд в мужской эстафете 4х100 м в последнем заплыве турнира.

Сборная России стала второй в медальном зачете по итогам ЧМ-2024, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные). На первом месте оказались США, третье место заняла сборная Канады.