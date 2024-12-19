Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

19 декабря, 23:40

Ротенберг: «Гордимся поддержкой пловцов. Все говорят про Фелпса, а у нас — Лифинцев»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал присутствие российских пловцов — чемпионов мира в раздевалке команды после победы над «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ (6:4).

— Мы очень гордимся ими. Вот все говорят про Майкла Фелпса (23-кратный олимпийский чемпион из США, обладатель многих мировых рекордов в плавании — Прим. «СЭ»), а на самом деле у нас есть наш Мирон Лифинцев, который стал пятикратным чемпионом мира. Серьезный результат. Мы можем только гордиться, что наши сборники выигрывают пять раз подряд чемпионат мира. Мы тоже будем к этому стремится. Очень рады, что нас поддерживают пловцы.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря.

15 декабря сборная России завоевала золото и установила мировой рекорд в мужской эстафете 4х100 м в последнем заплыве турнира.

Сборная России стала второй в медальном зачете по итогам ЧМ-2024, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные). На первом месте оказались США, третье место заняла сборная Канады.

Плавание
Хоккей
ХК СКА
Мирон Лифинцев
Роман Ротенберг
Читайте также
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию в Ростовской области
«Я заставлю его страдать!» Фьюри и Усик провели последнюю пресс-конференцию перед реваншем
Татьяна Тарасова назвала придурками фигуристов Мухортову и Евгеньева
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Успехи в экономике и ракетная дуэль с США. Что пишут СМИ об «Итогах года» с Путиным
Сегодня
Вчера
Неделя