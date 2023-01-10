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10 января, 23:21

Ротенберг заявил, что хоккеисты СКА играли с огоньком в матче со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Яркая игра от ножа. Ребята играли с огоньком. Все старались и выполнили игровое задание, хотя и допустили пару ошибок. Понимали, что соперник прижат к стенке и рвется в плей-офф. Такие игры, на таких скоростях, нас развивают. Прохоркина не было в составе? С ним все хорошо, готов всех успокоить. У нас плановая ротация, Николай готовится к следующей игре, тренируется. Сейчас важно не «перекормить» его, надо делать все профессионально. Гребенщиков? Он сыграл очень здорово, забил победный гол, проявил лидерские качества. Это его первый гол за СКА, он дебютировал в составе нашей команды несколько лет назад, потом прошел большой путь, чтобы вернуться сюда. Он — пацан с характером, отдает всего себя», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.

СКА лидирует в Западной конференции, набрав 80 очков в 50 играх. «Спартак» — на седьмой строчке (51 очко в 50 играх).

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/10/508144.html#game881797
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Роман Ротенберг
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