Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:26

Ротенберг заявил, что каждая команда выходит играть против СКА свой лучший матч в сезоне

Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен

Главный тренер и генеральный менеджер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:0) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

В предыдущей встрече петербургский клуб потерпел домашнее поражение от «Кунльлунь Ред Стар» со счетом 4:5.

«Лучший матч Минска? Если без шуток, то можете спросить любого игрока в лиге — каждая команда против СКА всегда играет на пределе. Бывают разные ситуации, разный календарь у команд. Кто-то посвежее, кто-то более уставший.

Но могу сказать на 100 процентов точно, что против нас каждая команда показывает свой лучший матч. И наш следующий соперник тоже выйдет играть лучший матч в сезоне. Он будет стремиться к этому», — заявил Ротенберг в ходе послематчевой пресс-конференции.

СКА находится на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 15 очками после 11 матчей.

 
Сергей Толчинский. Самый дорогой хоккеист СКА сел в запас. Почему он не нужен Ротенбергу?

 

Источник: ХК Динамо Минск
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Роман Ротенберг

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
«Спартак» вырвал победу над «Динамо» в матче Кубка России
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
В РАН не исключили завоз инфекции Марбург в Россию
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
С Днем учителя: красивые открытки, прикольные картинки
Сегодня
Вчера
Неделя