Ротенберг заявил, что каждая команда выходит играть против СКА свой лучший матч в сезоне

Главный тренер и генеральный менеджер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:0) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

В предыдущей встрече петербургский клуб потерпел домашнее поражение от «Кунльлунь Ред Стар» со счетом 4:5.

«Лучший матч Минска? Если без шуток, то можете спросить любого игрока в лиге — каждая команда против СКА всегда играет на пределе. Бывают разные ситуации, разный календарь у команд. Кто-то посвежее, кто-то более уставший.

Но могу сказать на 100 процентов точно, что против нас каждая команда показывает свой лучший матч. И наш следующий соперник тоже выйдет играть лучший матч в сезоне. Он будет стремиться к этому», — заявил Ротенберг в ходе послематчевой пресс-конференции.

СКА находится на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 15 очками после 11 матчей.