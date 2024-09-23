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Сегодня, 13:02

Ротенберг: «Переход Деанджело не повлияет на игровое время Никишина»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции, посвященной подписанию контракта с защитником Тони Деанджело, заявил, что новый игрок петербургской команды может играть в большинстве на позиции Овечкина — в левом круге вбрасывания.

«Почему вы считаете, что Деанджело будет играть в большинстве на позиции Никишина? Он может сыграть на позиции Овечкина в левом круге. Его переход никак не повлияет на игровое время Александра», — сказал Ротенберг.

Клуб объявил о переходе 28-летнего американца 23 сентября. Он подписал соглашение на один сезон. Деанджело в минувшем сезоне выступал за «Каролину». Всего за карьеру в НХЛ он провел 397 матчей и набрал 223 (49+174) очка.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг

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