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Сегодня, 20:52

Ротенберг заявил, что СКА в матче с «Локомотивом» подвела дисциплина

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал причины поражения команды от «Локомотива» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (1:2).

«Матч уровня плей-офф. Высокий уровень хоккея. Хорошее начало для нас. Полностью контролировали ход игры. Во втором периоде делали наложения — лучшее наложение в сезоне. Все получалось, но где-то не реализовали свои моменты. Затем подвела дисциплина. Над этим будем работать. У нас каждая игра — за первое место. Сделаем выводы. Вчетвером сложно выиграть у пятерых. Играя вчетвером против сильного соперника, тяжелее выиграть. Лучше до этого не доводить», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

СКА прервал победную серию из четырех матчей. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в Западной конференции с 63 очками в 47 матчах. «Локомотив» набрал 66 очков за 46 игр и поднялся на первую строчку в турнирной таблице «Запада».

7 января СКА дома сыграет против «Металлурга», а ярославская команда в этот же день отправится в гости к «Трактору».

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Роман Ротенберг
7
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