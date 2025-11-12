Ротенберг: «В Абу-Даби и Дубае есть катки, там самые реальные запросы на развитие хоккея»

12 ноября, 11:13
Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, из каких стран получал запросы на помощь в развитии хоккея.
— Из каких стран вы получали наиболее экзотические запросы по развитию хоккея?
— Самые реальные запросы там, где есть каток. В Абу-Даби, в Дубае — там есть каток. Где есть площадка, там можно все развивать. Хоккей — это как дом, в нем каток — это фундамент.
nikitaberezhnoyi
Если в Бахрейне и Кувейте есть деньги на хоккей, а они наверняка есть, то чего же не помочь.
14.11.2025
Chegevara.
Отправить его развивать там хоккей
12.11.2025
804alex
Руководитель сборной России "поулчает запросы" из страны "шейхов". Видимо Китай уже "удовлетворили" хоккеем. Теперь будет "удовлетворять" страну, где можно богато отдыхать...
12.11.2025
Slim Tallers
Мало китайского клуба в КХЛ,нужен ещё и саудовский. Вчера,как ни странно,на страницах С-Э не было Ротенберга. Но уже сегодня он вновь с нами. В каждой бочке затычка.
12.11.2025
андр
Роман, там пусть шейхи развивают. А лишние свои средства можно на решение народных чаяний направить.
12.11.2025
hant64
Роман, дело говоришь - по не до конца проверенным слухам, в Абу-Даби есть много открытых хоккейных площадок, функционирующих круглый год.:upside_down:
12.11.2025