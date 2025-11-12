Ротенберг: «В Абу-Даби и Дубае есть катки, там самые реальные запросы на развитие хоккея»

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, из каких стран получал запросы на помощь в развитии хоккея.

— Из каких стран вы получали наиболее экзотические запросы по развитию хоккея?

— Самые реальные запросы там, где есть каток. В Абу-Даби, в Дубае — там есть каток. Где есть площадка, там можно все развивать. Хоккей — это как дом, в нем каток — это фундамент.