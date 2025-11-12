Видео
12 ноября, 11:13

Ротенберг: «В Абу-Даби и Дубае есть катки, там самые реальные запросы на развитие хоккея»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, из каких стран получал запросы на помощь в развитии хоккея.

— Из каких стран вы получали наиболее экзотические запросы по развитию хоккея?

— Самые реальные запросы там, где есть каток. В Абу-Даби, в Дубае — там есть каток. Где есть площадка, там можно все развивать. Хоккей — это как дом, в нем каток — это фундамент.

6

  • nikitaberezhnoyi

    Если в Бахрейне и Кувейте есть деньги на хоккей, а они наверняка есть, то чего же не помочь.

    14.11.2025

  • Chegevara.

    Отправить его развивать там хоккей

    12.11.2025

  • 804alex

    Руководитель сборной России "поулчает запросы" из страны "шейхов". Видимо Китай уже "удовлетворили" хоккеем. Теперь будет "удовлетворять" страну, где можно богато отдыхать...

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Мало китайского клуба в КХЛ,нужен ещё и саудовский. Вчера,как ни странно,на страницах С-Э не было Ротенберга. Но уже сегодня он вновь с нами. В каждой бочке затычка.

    12.11.2025

  • андр

    Роман, там пусть шейхи развивают. А лишние свои средства можно на решение народных чаяний направить.

    12.11.2025

  • hant64

    Роман, дело говоришь - по не до конца проверенным слухам, в Абу-Даби есть много открытых хоккейных площадок, функционирующих круглый год.:upside_down:

    12.11.2025

    Хоккей
    Роман Ротенберг
