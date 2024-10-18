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Сегодня, 13:50

Ротенберг заявил, что в СКА собраны лучшие игроки мира на своих позициях

Владислав Маслов
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
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Главный тренер и генеральный менеджер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий петербургского клуба Иван Демидов развивается в окружении лучших игроков мира.

В интервью Ротенберга изданию RG тренер рассказал о перспективах игра в свете его возможного отъезда в клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс». Демидов был выбран канадским клубом на драфте-2024 под общим 5-м номером.

«Мы учитываем мнение наших канадских коллег, но сосредоточены на наших собственных потребностях. Есть много факторов. Мы не меньше «Монреаля» заинтересованы в том, чтобы Иван, как и другая наша молодежь, хорошо развивался. Такие игроки, как Демидов, — будущее российского хоккея.

За место в нашем составе идет огромная конкуренция. За СКА играют лучшие игроки мира на своих позициях. Тот факт, что за нас выступают Евгений Кузнецов и Тони ДеАнджело, говорит о многом. Чтобы отвоевать у этих ветеранов игровое время, нужно выкладываться на тренировках. Нельзя полагаться только на свой талант, чтобы добиться успеха. Вместо этого нужно продемонстрировать полную самоотдачу и максимальную концентрацию. Я не думаю, что можно попасть в состав команды НХЛ только благодаря таланту — нужно быть сильнее других игроков в конкретный момент времени», — цитирует Ротенберга RG.

18-летний Демидов является воспитанником СКА, он дебютировал за клуб в сезоне-2022/23. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ на его счету 17 матчей и 10 очков (5+5).

 

Источник: RG
ХК Монреаль Канадиенс
ХК СКА
Иван Демидов
Роман Ротенберг
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