Ротенберг заявил, что все вопросы о будущем СКА будут решены 20 апреля

Заместитель председателя совета директоров и главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что все вопросы о будущем петербургской команды будут решены 20 апреля.

«Мы пока не комментируем никаких изменений в команде. 20 апреля состоится совет директоров клуба, на неи будут решатся все вопросы о будущем. В том числе трансферы и продление контрактов с теми игроками, срок действия соглашений с которыми заканчивается», — цитирует Ротенберга «ВсеПроСпорт».

СКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина команда Ротенберга дошла до четвертьфина, где в серии уступила «Автомобилисту» (1-4).