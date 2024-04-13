Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:16

Ротенберг заявил, что все вопросы о будущем СКА будут решены 20 апреля

Алина Савинова
Telegram Дзен

Заместитель председателя совета директоров и главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что все вопросы о будущем петербургской команды будут решены 20 апреля.

«Мы пока не комментируем никаких изменений в команде. 20 апреля состоится совет директоров клуба, на неи будут решатся все вопросы о будущем. В том числе трансферы и продление контрактов с теми игроками, срок действия соглашений с которыми заканчивается», — цитирует Ротенберга «ВсеПроСпорт».

СКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина команда Ротенберга дошла до четвертьфина, где в серии уступила «Автомобилисту» (1-4).

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
3
Обсудить
Читайте также
Хет-трик Кузьменко принес «Калгари» победу над «Анахаймом»
Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале турнира в Монте-Карло
Русскоговорящий парень пытался дать отпор нападавшему в ТЦ в пригороде Сиднея
Седьмому матчу - быть! «Авто» взял матч жизни и затащил «Магнитку» в решающую битву за финал Кубка Гагарина
Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
В Киеве назвали новый закон о мобилизации приговором для Зеленского
Популярное видео
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Автомобилист» — «Металлург»: видеообзор шестого матча серии Кубка Гагарина

«Авангард» подпишет однолетний контракт с форвардом Вей