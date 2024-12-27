Ротенберг: «Знаю, какие федерации за наше возвращение на международную арену»

Сегодня, 18:40
Главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, какие иностранные федерации ждут возвращения нашей национальной команды на международную арену.
— Вам известно, какие страны ждут нашего возращения на международную арену?
— Вам нужно сделать опрос, написать во все федерации (улыбается). Я знаю, какие федерации за наше возвращение на международную арену в хоккее. У нас есть друзья, это великие страны в хоккее — можете догадаться кто. А есть недружественные, но не будем публично о них говорить», — сказал Ротенберг «СЭ».
С 2022 года сборные России отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ.