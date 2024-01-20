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Сегодня, 11:29

Рубцов заявил, что в «Спартаке» хороший микроклимат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард «Спартака» Герман Рубцов поделился впечатлениями от матча с «Авангардом», в котором его команда проиграла со счетом 1:3.

«Мы опять не реализовали свои моменты и допустили много ошибок в обороне. А «Авангард» наоборот, использовал все свои возможности. По крайней мере, большинство из них. Две глупых ошибки подряд в третьем периоде привели к голам в наши ворота? Бывает. Это регулярный чемпионат, не плей-офф же. Обидное, конечно, поражение, но что с этим делать? Готовимся к следующей игре. В команде хороший микроклимат. Все как всегда, в рабочем процессе», — приводит слова Рубцова «РБ Спорт».

Эта победа стала для «Авангарда» седьмой подряд в КХЛ. Омичи с 75 очками после 52 матчей занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Спартака» 69 очков за 54 игры и четвертая позиция в таблице «Запада».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/german-rubtsov-v-spartake-horoshij-mikroklimat-vse-v-rabochem-protsesse/
Герман Рубцов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Спартак (Москва)
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