Рубцов заявил, что в «Спартаке» хороший микроклимат

Форвард «Спартака» Герман Рубцов поделился впечатлениями от матча с «Авангардом», в котором его команда проиграла со счетом 1:3.

«Мы опять не реализовали свои моменты и допустили много ошибок в обороне. А «Авангард» наоборот, использовал все свои возможности. По крайней мере, большинство из них. Две глупых ошибки подряд в третьем периоде привели к голам в наши ворота? Бывает. Это регулярный чемпионат, не плей-офф же. Обидное, конечно, поражение, но что с этим делать? Готовимся к следующей игре. В команде хороший микроклимат. Все как всегда, в рабочем процессе», — приводит слова Рубцова «РБ Спорт».

Эта победа стала для «Авангарда» седьмой подряд в КХЛ. Омичи с 75 очками после 52 матчей занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Спартака» 69 очков за 54 игры и четвертая позиция в таблице «Запада».