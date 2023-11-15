Руководство «Салавата Юлаева» обратилось в полицию в связи с допинговым скандалом в фарм-клубе «Толпар»

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Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил о заявлении руководства клуба в правоохранительные органы по делу о допинге в команде МХЛ «Толпар», входящей в систему «Салавата».
«По этому делу мы обратились с заявлением в полицию», — приводит слова Баширова ТАСС.
7 апреля пресс-служба КХЛ сообщила, что в допинг-пробах семи хоккеистов «Толпара» был найден мельдоний, который входит в список запрещенных веществ ВАДА с 1 января 2016 года.
В августе стало известно, что 7 игроков «Толпара» обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.
По информации пресс-службы «Салавата Юлаева», обвинения являются частью стратегии защиты представителей игроков.
Ранее РУСАДА сообщило, что речь идет о несовершеннолетних игроках.