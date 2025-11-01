Руководство «Сочи» объяснило причину смены главного тренера

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи» Вадим Покотило прокомментировал смену главного тренера.

Новым наставником команды стал Дмитрий Михайлов. Он ранее работал старшим тренером в штабе команды. Владимир Крикунов, до этого возглавлявший сочинцев, перешел на должность тренера-консультанта.

«Последние результаты команды не могут сейчас удовлетворять нас. Пытаемся выйти из нынешнего положения. Обновляем состав команды, пытаемся его усилить. После очередного поражения приняли решение о перестановках в тренерском штабе. Владимир Васильевич Крикунов никуда не уходит. Он остается в штабе на должности консультанта, будет постоянно на связи, помогать тренерам в работе.

Дмитрий Михайлов — молодой специалист, прогрессивный, с хорошим потенциалом. Надеемся, у него получится встряхнуть команду и результат придет. Для «Сочи» он не чужой человек, не мало сделал для образовательного центра «Сириус», работал в сборной России разных возрастов. Приняли взвешенное и своевременное решение на благо команды», — цитирует Покотило пресс-служба «Сочи».

После 18 матчей «Сочи» с 10 очками занимает последнее место в Западной конференции FONBET Чемпионата КХЛ.