Руководство «Сочи» объяснило причину смены главного тренера

1 ноября, 13:48
Заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи» Вадим Покотило прокомментировал смену главного тренера.
Новым наставником команды стал Дмитрий Михайлов. Он ранее работал старшим тренером в штабе команды. Владимир Крикунов, до этого возглавлявший сочинцев, перешел на должность тренера-консультанта.
«Последние результаты команды не могут сейчас удовлетворять нас. Пытаемся выйти из нынешнего положения. Обновляем состав команды, пытаемся его усилить. После очередного поражения приняли решение о перестановках в тренерском штабе. Владимир Васильевич Крикунов никуда не уходит. Он остается в штабе на должности консультанта, будет постоянно на связи, помогать тренерам в работе.
Дмитрий Михайлов — молодой специалист, прогрессивный, с хорошим потенциалом. Надеемся, у него получится встряхнуть команду и результат придет. Для «Сочи» он не чужой человек, не мало сделал для образовательного центра «Сириус», работал в сборной России разных возрастов. Приняли взвешенное и своевременное решение на благо команды», — цитирует Покотило пресс-служба «Сочи».
После 18 матчей «Сочи» с 10 очками занимает последнее место в Западной конференции FONBET Чемпионата КХЛ.
fell62
Корешкова зовите ....пока не поздно.
01.11.2025
Неприкрытый Писярев
Перед сезоном «эксперты» сэ писали, что престарелый крикунов это топ чемпионата:rofl::rofl::rofl:
01.11.2025