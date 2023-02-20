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Сегодня, 10:08

РУСАДА в январе проверило на допинг четырех игроков КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе 2023 года проверило на допинг четырех игроков ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, сообщает ТАСС.

По информации источника, по разу были протестированы Виталий Абрамов, Николай Макаров (оба — ЦСКА), а также Илья Иванцов и Дмитрий Моисеев (оба — «Северсталь»).

Всего в январе РУСАДА проверило на допинг 20 хоккеистов, выступающих также в женской, молодежной и юношеских лигах.

Самым тестируемым РУСАДА хоккеистом в 2022 году стал вратарь клуба Молодежной хоккейной лиги «Стальные Лисы» из Магнитогорска Илья Набоков, он был проверен на допинг три раза.

Источник: https://tass.ru/sport/17091589
Виталий Абрамов
Дмитрий Моисеев
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
РУСАДА
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