Сегодня, 22:50
Нападающий ЦСКА Руслан Исхаков прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3Б) в финальном матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча прошла на арене «Мегаспорт».
— Приятно выиграть, но я считаю, что «Спартак» был сильнее. Приятно, заработали первый трофей, однако есть вещи, над которыми надо работать.
— Как вам обстановка в новой команде?
— Команда обновилась за межсезонье, с некоторыми ребятами был уже знаком, ребята тепло приняли.
ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы в шестой раз.
(Анна Бирюкова)