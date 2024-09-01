Исхаков — о победе ЦСКА на Кубке мэра Москвы: «Я считаю, «Спартак» был сильнее»

Нападающий ЦСКА Руслан Исхаков прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3Б) в финальном матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча прошла на арене «Мегаспорт».

— Приятно выиграть, но я считаю, что «Спартак» был сильнее. Приятно, заработали первый трофей, однако есть вещи, над которыми надо работать.

— Как вам обстановка в новой команде?

— Команда обновилась за межсезонье, с некоторыми ребятами был уже знаком, ребята тепло приняли.

ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы в шестой раз.

(Анна Бирюкова)