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Сегодня, 22:50

Исхаков — о победе ЦСКА на Кубке мэра Москвы: «Я считаю, «Спартак» был сильнее»

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Нападающий ЦСКА Руслан Исхаков прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3Б) в финальном матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча прошла на арене «Мегаспорт».

— Приятно выиграть, но я считаю, что «Спартак» был сильнее. Приятно, заработали первый трофей, однако есть вещи, над которыми надо работать.

— Как вам обстановка в новой команде?

— Команда обновилась за межсезонье, с некоторыми ребятами был уже знаком, ребята тепло приняли.

ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы в шестой раз.

(Анна Бирюкова)

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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