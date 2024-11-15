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Сегодня, 07:31

Руслан Исхаков — о победе над «Локомотивом»: «Сегодня была наша лучшая игра в этом сезоне»

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Нападающий ЦСКА Руслан Исхаков прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Можно ли сказать, что заброшенная шайба — это исправление за не пробитый буллит?

— Да, конечно. Когда такая ответственная игра и тренер доверяет пробить буллит и ты его не забиваешь конечно же сразу хочется исправиться. Рад, что смог забить гол.

— ?Давило ли на вас то, что у соперника была победная серия из 11 матчей? Или наоборот это придало мотивации?

— Если честно я только после игры узнал, что у них была победная серия. Просто настраивались как на каждую игру.

— А за кем следите тогда? За своей статистикой?

— Нет, я вообще не слежу.

— ? Сейчас КХЛ планирует возродить драфт юниоров. Как относитесь к этому?

— Считаю, что это хорошая тенденция, сделать как в НХЛ, но что-то свое. Положительно к этому отношусь.

— 11 команд не могло найти рецепт для победы над «Локомотивом», а вы нашли. Так за счет чего удалось это сделать?

— Командная работа, сегодня все играли как единый кулак, единое целое, не было пассажиров. Я считаю, что сегодня была наша игра в этом сезоне.

Анна Бирюкова

Руслан Исхаков
ФК Локомотив (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)

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